Die Kompetenzen in der Geschäftsführung hat man verteilt, das Controlling erweitert. Die in Telfs ansässige Geschäftsstelle hat mehr und mehr die Funktion einer Servicestelle für die freiwilligen Funktionäre und Mitglieder übernommen. Auf diese Weise will man aktiven Funktionären die Arbeit erleichtern und in der Zukunft natürlich auch neue gewinnen.