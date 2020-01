Heute startet die Festwoche offiziell mit der Bärenvesper, morgen steht der „Hohe Festtag“ am Programm. „Der absolute Höhepunkt. Dann marschieren die 750 Vereinigten über den Marktplatz in die Kirche. Danach gibt es das Bruderschaftsmahl“, sagte Salmer. Ein gemeinsames Festmahl, bei dem Streitigkeiten des vergangenen Jahres geschlichtet werden sollen. Beim „Maschgera“ am Mittwoch gehen die Vereinigten maskiert eine Runde von Gasthof zu Gasthof. Am Donnerstag ziehen die Junggesellen durch den Markt. Am Freitagabend wird zum Ende der Woche das „Geldbeutelwaschen“ veranstaltet.