Sauberer Strand erstaunt

Einfach zum Nachmachen ist eine Initiative, die Fuchs in Penzance – einer Stadt in der Grafschaft Cornwall – aufgeschnappt hat: „Als wir in der Bucht Aufnahmen machten, staunten wir über den endlos langen, sauberen Strand. Wir erfuhren von einem Strandspaziergänger, dass wir in der ersten plastikfreien Stadt Großbritanniens gelandet waren.“