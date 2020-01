Was war passiert? Balotelli kam beim Stand von 2:2 in der 74. Minute für Alfredo Donnarumma aufs Feld. Sieben Minuten später sah er für ein überhartes Einsteigen die gelbe Karte. Anstatt die Verwarnung hinzunehmen, begann er vehement mit dem Unparteiischen zu diskutieren und teilte dabei auch die ein oder andere Nettigkeit in Richtung des Schiedsrichters aus. Die Folge: Die zweite Gelbe Karte innerhalb von wenigen Sekunden - Ausschluss aus dem Spiel.