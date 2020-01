„Rein zufällig durch Wienerherberg unterwegs“

Denn Gökmen E. soll dem vermeintlichen Nebenbuhler nachspioniert haben und sogar mit ihm in Kontakt gewesen sein, um seine Ehe zu retten. Auch, weil es zwischen seiner Ehefrau und Philipp L. immer „heißer“ wurde, ist in der Anklageschrift zu lesen. Sie schickte ihm Nacktbilder, er der dreifachen Mama Fotos seines Unterleibes. Gökmen E. soll den Handyverlauf gekannt haben, fuhr aber laut eigenen Aussagen an diesem Tag rein zufällig mit zwei Kindern durch Wienerherberg.