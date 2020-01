Fünf Zyklen in fünf Räumen

Die Stadtgalerie Lebzelterhaus in Vöcklabruck widmet Linschinger eine beachtliche Personale. Fünf Räume nehmen fünf Werkzyklen auf, die Schrift und Sprache, Geometrie und Mathematik in ansprechende, farbstarke Tafelbilder übertragen. Ergänzend dazu sind Editionen ausgestellt, die Linschinger mit Eugen Gomringer, dem „Vater der Konkreten Kunst“ erstellte. Die Schau ist noch bis 25. Jänner zu sehen.