Der Unfall ereignete sich in Pfarrwerfen auf der A10 in Fahrtrichtung Villach. Der 27-jährige Lenker aus Niederösterreich blieb unverletzt. Die Beifahrerin wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der schwer beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme nur über den dritten Fahrstreifen passierbar.