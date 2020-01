Am nächsten Nachmittag, mehr als 24 Stunden nach Matildas Verschwinden, dann die erlösende Nachricht: Die Dreijährige wurde in dreieinhalb Kilometern Entfernung von ihrem Elternhaus gesichtet - bei ihr noch immer der zehn Monate alte „Wolfy“, der dem kleinen Mädchen nicht von der Seite gewichen war und es in der Wildnis beschützt hatte.