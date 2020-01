Facebook erklärte, Xis Name sei nicht in seiner Datenbank für Übersetzungen aus dem Burmesischen enthalten gewesen. In solchen Fällen ersetze das Übersetzungssystem Wörter automatisch durch solche, die ähnliche Silben enthielten. Bei einem Test habe sich gezeigt, dass andere burmesische Wörter mit den Vorsilben „xi“ oder „shi“ vom System ebenfalls automatisch mit „Drecksloch“ übersetzt worden seien.