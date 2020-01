In einer Rechtskurve schlitterte ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus St. Veit am Sonntagmorgen aus einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei krachte er frontal mit dem Auto einer Klagenfurterin (20) zusammen, die in Begleitung ihres Vaters eine Führerscheinausbildungsfahrt absolvierte. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.