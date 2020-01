Thunberg fordert: Keine Investitionen mehr in fossile Brennstoffe

Nicht zuletzt dieser Umstand wird wohl auch heuer wieder zu zahlreichen Protesten gegen den Gipfel von 21. bis 24. Jänner führen. Thunberg selbst hatte bereits am Rande der jüngsten Klima-Freitagsdemo in Lausanne eine Forderung an die „Führer der Welt“ postuliert: Sie sollen nicht mehr in fossile Energien investieren. Der Anspruch des Forums ist schließlich, den Zustand der Welt zu verbessern.