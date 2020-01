Am Sonntag in den frühen Morgenstunden haben in einem Lokal in Zell am See im Pinzgau Urlauber wild miteinander gerauft. Zwei Niederösterreicher im Alter von 19 und 21 Jahren wurden mit der Rettung ins Spital gebracht. Eine 18-jährige Holländerin wurde vorläufig festgenommen, alle an der Rauferei Beteiligten werden laut Polizei angezeigt.