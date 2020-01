Julian Baumgartlinger hat im ersten Frühjahrsspiel seinen ersten Saisontreffer für Bayer Leverkusen erzielt. Der ÖFB-Teamkapitän sorgte beim 4:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht SC Paderborn zum Abschluss der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag in der 36. Minute für das zwischenzeitliche 3:0. Auch Kevin Volland (11., 14.) und Kai Havertz (75.) trugen sich in die Schützenliste ein.