Ein Verkehrsunfall hat am Sonntag in Going zwei Schwer- und einen Leichtverletzten gefordert. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-jährige Steirerin auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Kurve auf die linke Fahrbahn geraten und in weiterer Folge frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Sowohl die 20-Jährige als auch die Lenkerin des zweiten Pkw, eine 54-Jährige aus Kirchdorf, erlitten schwere Verletzungen.