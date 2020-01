Teresa Stadlober hat sich am Sonntag im 10-km-Langlauf-Verfolgungsrennen in Nove Mesto um fünf Ränge verbessert, die Top Ten aber verpasst. Die Salzburgerin war als 19. ins Rennen gegangen und landete als einzige ÖSV-Athletin bei sehr schwierigen Schneeverhältnissen auf dem 14. Rang. Der Sieg ging einmal mehr an die Norwegerin Therese Johaug mit 1:04,8 Min. Vorsprung auf Natalja Neprjajewa (RUS).