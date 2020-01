Auto voller Musikinstrumente

Im Juni 2019 gingen zwei der Verdächtigen direkt nach einem Einbruch den Polizisten ins Netz. Eine Streife hielt einen 26-Jährigen und einen 36-Jährigen auf der Semmering-Schnellstraße (S6) in Spital am Semmering an. Im Auto hatten sie Diebesgut im Wert von rund 30.000 Euro - alles Musikinstrumente, die kurz davor beim Einbruch in eine Musikschule in Bruck an der Mur gestohlen worden waren. Die Verdächtigen gestanden großteils.