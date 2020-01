Abstand von der SPÖ ist das nicht, denn es ist ja klar, dass ich Sozialdemokrat bin und auch als SPÖ-Abgeordneter im Landtag sitze. Wir sind nun aber ein Team mit 71 Kandidaten, die aus allen politischen Lagern kommen. Wir sind der Überzeugung, dass die Parteien auf kommunaler Ebene nicht wichtig sind. Bei der Wahl am 15. März geht es darum, ob Markus Linhart nach 22 Jahren immer noch Bürgermeister sein soll oder ob es Michael Ritsch wird, der in den nächsten zehn Jahren noch etwas in der Stadt verändern kann - auch vom Alter her. Sonst steht ja niemand zur Diskussion. Weder Sandra Schoch noch Philipp Kuner oder Alexander Moosbrugger haben eine reale Chance, Bürgermeister zu werden. Und ich habe jetzt diese Chance - mit einem Team, das viele neue Wähler ansprechen wird, weil die Kandidaten aus grünen, schwarzen und auch freiheitlichen Familien stammen. Ich möchte eine Politik, die sich nicht mehr um das Begriffspaar Regierung und Opposition dreht, sondern die das Spiel der freien Kräfte fördert. Sollte ich Bürgermeister werden, werde ich keine Koalition bilden, sondern wir werden bei jeder Abstimmung mit dem Spiel der freien Kräfte arbeiten. Wenn von den 36 Stadtvertretern nicht 19 für eine Idee zu gewinnen sind, dann ist die Idee vielleicht einfach nicht so gut. Und bei großen Entscheidungen bin ich der Meinung, dass die Bevölkerung darüber abstimmen sollte. Und zwar in Form einer wirklichen Volksabstimmung und nicht in irgendwelchen Bürgerbeteiligungsprozessen, die dann am Ende keine sind. Ich würde auch die Stadtrat-Ressorts nach Kompetenz vergeben und nicht nach Parteizugehörigkeiten.