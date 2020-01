Die 19-Jährige war in den Morgenstunden gegen 6.30 Uhr bei starkem Schneefall auf der Faschina-Bundesstraße in der Gemeinde Sonntag unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und der Wagen ins Schleudern geriet. Der Pkw rutschte über den linken Fahrbahnrand hinaus, doch noch bevor er in die Tiefe stürzen konnte, sprang die junge Frau hinaus und konnte sich auf diese Weise retten.