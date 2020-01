Gegen 21.30 Uhr hatte sich das Duo an dem Automaten in der Wehlistraße zu schaffen gemacht und ihn mit „einem pyrotechnischen Gegenstand“ in die Luft gesprengt, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Sonntagvormittag. Mit einem Großteil des Inhalts, den die Verdächtigen in einen Rucksack packten, ergriffen sie danach die Flucht und liefen in Richtung Reichsbrücke davon.