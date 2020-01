Das Feuer sei am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache in dem Altersheim in der Kleinstadt Vejprty (Weipert) ausgebrochen. Der Ort liegt im Nordwesten Tschechiens und grenzt unmittelbar an die sächsische Gemeinde Bärenstein im Erzgebirge. Die erste Meldung über den Brand sei kurz vor 5 Uhr in der Einsatzzentrale eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Flammen wurden im Laufe des Vormittags gelöscht.