Von Zufriedenheit war im ÖSV-Lager nach dem Riesentorlauf in Sestriere am Samstag keine Spur. Auch im Parallel-Riesentorlauf am Sonntag lief es zu Beginn nicht wirklich besser. Mit Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Katharina Huber scheiterten bereits drei der vier ÖSV-Damen im Sechzehntelfinale. Schon in der Quali auf der Strecke blieben Franziska Gritsch, Eva-Maria Brem und Julia Scheib. Mit Rang zwei rettete Mörzinger jedoch am Ende die ÖSV-Ehre.