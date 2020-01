Mindestens 40 Regierungssoldaten fanden Tod

Der Angriff sei mutmaßlich von Houthi-Rebellen ausgeführt worden, die vom Iran unterstützt werden, hieß es am Samstag weiter. Niemand bekannte sich zunächst zu dem Angriff. Die Rakete sei in einem Ausbildungslager in der Provinz Marib etwa 170 Kilometer östlich der Hauptstadt Sanaa eingeschlagen.