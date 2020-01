„Katrin hat mir die Augen geöffnet in Sachen Fitnesstraining und Ernährung“, sagt der Schweizer Ski-Held. Und meint damit seine Tiroler Lebensgefährtin Katrin Triendl, die er seit der Junioren-WM 2006 in Quebec kennt und mit der er in der Tiroler Gemeinde Aldrans wohnt.