Die Rehabilitierung nach der Cup-Schlappe ist den Swans aus Gmunden nicht gelungen. Die Oberösterreicher mussten sich am Samstag zum Auftakt der Platzierungsrunde in der Basketball-Superliga (BSL) bei den Flyers Wels mit 85:92 (40:52) geschlagen geben. Gmunden hatte zuletzt überraschend das Cup Final Four verpasst. Siege gab es hingegen für die anderen Favoriten Kapfenberg und Klosterneuburg.