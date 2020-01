Ciro Immobile trifft und trifft. Der italienische Fußball-Nationalstürmer stockte sein Torkonto in der Serie A am Samstag beim 5:1-Sieg von Lazio Rom gegen Sampdoria Genua mit einem Dreierpack auf 23 Treffer auf. Alleine in den drei Partien seit Jahreswechsel schlug der 29-Jährige sechsmal zu. Mit dem elften Ligasieg in Serie markierte Lazio zudem einen Clubrekord.