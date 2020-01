„Unsere Tschu-Tschu-Bahn ist in die Jahre gekommen. Man könnte sie erneuern. Der Umwelt zuliebe schaffen wir aber eine neue an, die mit Strom betrieben wird!“, gibt Bernhard Tischitz, Chef der nostalgischen Ausflugsbahn bekannt. Für Franz Eder, den Bürgermeister von Rennweg, ist es ein großes Anliegen, dass das touristische Verkehrsmittel elektrifiziert wird: „Raus aus dem Öl, heißt die Devise. Und das ist schon ein großer Schritt.“ Der Gemeindechef setzt auf die umweltfreundliche Alternative. Denn besonders für das Pöllatal sei der Umstieg auf einen Elektromotor ein positives Signal. „Das Tal ist ein Naturschutzgebiet. Im Sommer fährt die Bahn täglich ein und aus. Ich will nicht wissen, wie viel Tonnen CO2 dabei bereits in die Luft geblasen wurden“, meint der Gemeindechef.