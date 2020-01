Am Rengerberg in Bad Vigaun halten die Gegner im Wald auch am Wochenende Wache und harren bei Kälteeinbruch und Regen aus. „Wir haben uns gut organisiert“, schildert Silvia Seling. Wenn die Gegner Hilfe brauchen, rückt binnen kurzer Zeit Unterstützung an. Nach der „Waldparty“ am Freitag verstärkte sich die Solidarität Betroffener vom Flachgau bis in den Pinzgau noch einmal. „Unser Protest soll Symbolcharakter haben“, meint Seling und hofft auf eine Kettenreaktion, die den Betreiber Austrian Power Grid (APG) schlussendlich bremsen kann. Auch die Polizei schaute im Wald schon mehrmals vorbei. Der Umgang sei ein guter, sagen die Gegner.