Als gebürtige Osttirolerin kam Maria Peskoller mit ihrem Mann Josef nach Villach und nahm eine tragende Rolle im Kampf gegen den Nationalsozialismus ein. Sie war in der Nachrichtenübermittlung tätig; um dabei nicht aufzufliegen, benutzte sie den Decknamen „Anna“. Sie half dabei, Wehrdienstverweigerer im Wald zu verstecken, und machte sie mit geflohenen Zwangsarbeitern bekannt. Obwohl ihr Mann mehrmals inhaftiert wurde, gab sie – allein mit ihren zwei Töchtern – den Widerstand nie auf. „Sie hat sich mit viel Mut gegen ein mörderisches Regime gestellt“, so Bürgermeister Günther Albel. Im November 1944 wurde Maria Peskoller mit einer Tochter (16) im Gestapo-Gefängnis in Klagenfurt inhaftiert und dann am 23. Dezember in Graz durch das Fallbeil hingerichtet.