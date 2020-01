Die Alarmierung ging bei der Feuerwehr gegen 13 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, war der Brand bereits erloschen, so Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien. In der vom Feuer betroffenen Wohnung machten die Helfer wenig später die traurige Entdeckung.