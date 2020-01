Bei Prävention von Krankheit angewandt

Auch bei Prävention und Behandlung von Krankheiten werden die Bienenstoffe eingesetzt. „Ich wende gern Propolis-Tropfen bei meinem Kind an, wenn es Erkältungssymptome zeigt“, berichtet Martina Dierneder. Propolis bezeichnet eine Art Harz, welches die Bienen herstellen. Martina Dierneder betreibt mit ihrem Mann eine Imkerei in Oberösterreich. Auf der Tagung in St. Johann hat besonders der Bienenluftinhalator ihr Interesse geweckt. „Dabei wird quasi die Situation in einem Bienenstock nachgestellt: Durch die Verarbeitung von Nektar und Pollen entstehen Dämpfe mit gesundem Aroma“, erklärt Jürgen Schmiedgen, der solche Inhalationssysteme in Deutschland produziert.