Noch sind die Preise bei uns höher. Aber so weit entfernt von Salzburg sind viele der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe nicht, um diese Entwicklung einfach ignorieren zu können. Kollegin Sabine Salzmann hat dazu in Erfahrung gebracht, dass sich auch hierzulande die Sorge vor einem Preisverfall breitzumachen beginnt. Wenn ein Kalbsschnitzel in einem gutbürgerlichen Gasthaus bald mehr kostet als das lebende Tier im Ganzen, ist das - man muss es so ausdrücken - pervers.