Steuersenkungen in Milliardenhöhe vereinbart

„Ja, das soll so sein“, sagt dazu Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Und er verrät: Dies wurde bereits bei den Regierungsverhandlungen so vereinbart, nur eben nicht niedergeschrieben. Kogler betont außerdem, dass Kurz bei den zahlreichen Gesprächen im Wiener Winterpalais immer gesagt habe, dass der Spitzensteuersatz bleiben soll.