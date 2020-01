Alleine will von ihnen niemand vor den Vorhang: Weil sie alle gleich viel leisten, für Bedürftige schon in aller Früh Lebensmittel bei Partner-Märkten abholen und in die Gemeinden hinausfahren. Wer jeden Cent im Geldbörsl umdrehen muss, wird völlig unbürokratisch versorgt. 2013 gründete Tina Widmann mit ersten Mitstreitern den Verein. „Es kommt sehr viel Dank zurück. Das ist das Schöne“, erzählt ein Helfer aus Bruck, der gerne Zeit investiert. „In der Pension braucht man eine Beschäftigung“, lacht er. Mittlerweile werden Gemeinden im Pinzgau, Pongau und Tennengau angefahren. In Dienten sangen Kunden bei ihrem „rollenden Markt“ sogar einmal ein spontanes Ständchen.