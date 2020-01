Was für ein unglaublicher Einstand für Erling Haaland in der deutschen Bundesliga! Der Neo-Dortmunder feierte am Samstag ein sensationelles Debüt in Schwarz-Gelb. In der 56. Minute wurde er im Auswärtsspiel bei Augsburg eingewechselt, drei Minuten später traf er zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:3. Und später sogar zum 4:3. Und noch später zum Endstand von 5:3.