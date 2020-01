Tödlicher Unfall am Samstag in Arnoldstein in Kärnten: Ein Autolenker aus Italien geriet mit seinem Fahrzeug auf der schneeglatten Straße ins Rutschen und schleuderte gegen eine dreiköpfige Fußgängergruppe. Einer der Passanten wurde dabei mit derartiger Wucht erfasst, dass er in ein Waldstück geschleudert wurde. Der Weißrusse erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, ein weiterer Mann und eine Frau wurden schwer verletzt.