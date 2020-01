„Ich weiß, dass mein Kind nicht mehr lebt“

Was ist geschehen - damals, am 22. Jänner 2018? Diese Frage lässt die Mutter nicht los, nicht am Tag, nicht in der Nacht, „selbst in meinen Träumen verfolgt sie mich. Und ich werde nicht zur Ruhe kommen, bis ich die Antwort erfahren habe. Obwohl ich sie in Wahrheit ja längst schon weiß.“