Folge acht der Red-Bull-Doku „Jedermann. Des is Soizburg“. Diesmal zeigt die Reportage in die letzten Tage und die Vorbereitung vor dem ersten Champions-League-Spiel der Salzburger gegen KRC Genk. Dabei wird Bullen-Coach Jesse Marsch begleitet, wie er den Kader für den Hit auswählt und einige schwere Entscheidungen zu treffen hat. In dieser Phase spricht der US-Amerikaner auch über Salzburg-Talent Sekou Koita, den er als „vielleicht größtes Talent im Kader“ bezeichnet. Zum Abschluss der Folge gibt es nochmal das 6:2-Torfestival zu bewundern (alles im Video oben).