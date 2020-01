Enormer sozialer Druck

Viele Familien haben Probleme, das nötige Geld für die Skitage (Liftkarte, Busfahrt, Nächtigungen, Essen, Kleidung, Ausrüstung) bereitzustellen. Schüler, die aus finanziellen Gründen nicht an derartigen Veranstaltungen teilnehmen können, kämen unter enormen sozialen Druck. „Wenn der Staat Skikurse als wichtig empfindet, dann sollte die öffentliche Hand die Eltern finanziell unterstützen. Die gegenwärtige Förderung für Eltern zur Finanzierung von Schulveranstaltungen reicht meist nicht aus und bringt Kinder und Eltern in eine Zwickmühle“, so AK-Präsident Johann Kalliauer.