Künftig noch mehr los?

Doch das sehen nicht alle positiv. Ein großer Skeptiker ist auch LH Günther Platter, der einst ja selbst Verteidigungsminister war. „Die Bewohner in Wattens und am Wattenberg haben die vermehrte Benutzung der Lizum durch ausländische Truppen stets mit Besorgnis gesehen. Wenn sich nun die Deutschen finanziell beteiligen, dann wird in der Wattener Lizum künftig noch viel mehr los sein“, hat LH Platter Bedenken. Die Lizum solle prioritär vom Österreichischen Bundesheer genutzt werden. „Eine Durchführung von militärischen Übungen unter deutschem Kommando und deren Abwicklung außerhalb deren Landes ist nicht akzeptabel“, schließt Platter.