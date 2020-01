Büsche in Blüte, Bäume treiben aus

Der bislang zu milde und zu trockene Winter hinterlässt auch in der Natur seine Spuren. So steht so mancher Busch bereits jetzt - Mitte Jänner - in Blüte und auch der ein oder andere Baum treibt bereits aus. Doch auch in der Tierwelt macht sich der zu milde Winter bemerkbar. Tiere, die sich mit ihrem Winterfell eigentlich gegen klirrende Kälte zu schützen versuchen, kommen derzeit regelrecht ins Schwitzen.