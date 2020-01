Unglaublich klingt diese Geschichte, die sich in der Obersteiermark abgespielt hat: In einem beschaulichen Ort täuschte eine junge Frau ihre Schwangerschaft vor, Monate später sogar die Entbindung des Babys, das laut ihren Angaben kurz darauf gestorben sei. Das Lügenkonstrukt gipfelte in einer perfekt inszenierten, tränenreichen Urnenbeisetzung. Erst ein Jahr später flog der Schwindel auf.