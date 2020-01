Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten wurde am 17. Jänner gegen 20.10 Uhr von drei bislang Unbekannten beim Hauptbahnhof in Linz beraubt. Dabei wurde er zuerst von einer Frau angesprochen und um Geld angebettelt. Nachdem er dies verneinte, kam eine zweite Frau hinzu. Die beiden umarmten ihn und gleichzeitig kam ein Mann dazu und griff ihn von hinten an. Die drei raubten ihm sein Mobiltelefon und Bargeld und flüchteten Richtung der Bushaltestelle Kärntner Straße. Er verfolgte die Beschuldigten und konnte den Mann an dessen Kapuze erfassen.