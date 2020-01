„Wir können das alle noch gar nicht glauben. Es ist alles noch völlig unklar und unbeschreiblich. Sein Tod ist unbegreiflich“, so eine Schauspielkollegin des 34-Jährigen zur „Münchner Abendzeitung“. Schmidt-Modrow spielte unter anderem in der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ und in der Telenovela „Sturm der Liebe“ mit. Außerdem war er im Kino etwa im Drama „Die Welle“ an der Seite von Jürgen Vogel zu sehen.