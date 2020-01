Erling Haaland hat der deutschen Fußball-Bundesliga bereits in seinem ersten Spiel in eindrucksvoller Manier den Stempel aufgedrückt. Der frühere Salzburg-Stürmer traf am Samstag beim 5:3-Sieg von Borussia Dortmund beim FC Augsburg nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte in dreifacher Ausführung (59., 72., 79.). Der Norweger schoss den BVB damit wieder auf den vierten Tabellenplatz.