Neben den Lehrberufen im IT- und Softwarebereich soll die neue Akademie dazu beitragen, den wachsenden Fachkräftemangel in der Branche zu bekämpfen. Zielgruppen sind Maturanten, Personen mit abgeschlossener Lehre und Berufs- und Schulumsteiger, die mindestens zwei Jahre in einer fachverwandten berufsbildenden mittleren oder höheren Schule positiv abgeschlossen haben.