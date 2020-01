Mit dem Schrecken davongekommen sind in der Nacht auf Samstag die Insassen eines russischen Jets in der sibirischen Stadt Nowosibirsk: Die rund 200 Urlauber, die nach Vietnam fliegen wollten, saßen bereits angeschnallt in der Maschine, als beim Anlassen der Triebwerke plötzlich eines in Flammen stand.