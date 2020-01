Österreich will laut Schallenberg einen Prozess vorantreiben und dazu mit NGOs zusammenarbeiten. Schallenberg denkt auch eine Konferenz über Killerroboter und Killerdrohnen in Wien an. Eine Koalition an Staaten müsse geschmiedet werden. „Wir brauchen wahrscheinlich eine internationale Konvention. Wir müssen das regeln. Wir müssen jetzt beginnen, bevor künstliche Intelligenz das Schlachtfeld erreicht“, sagte er.