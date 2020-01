Zum folgenschweren Unfall kam es am Abend gegen 19.45 Uhr. Der alkoholisierte Mann betrat nach Angaben von Polizeisprecher Paul Eidenberger „unmittelbar vor einer stehenden Straßenbahn“ die Ottakringer Straße. Gleichzeitig bog ein 30 Jahre alter Autofahrer bei Grünlicht in die Kreuzung ein und erfasst den Passanten „auf Höhe der Zugspitze“ frontal, so Eidenberger.