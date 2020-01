Was war Ihr schlimmstes Erlebnis in der Arbeit mit den Betroffenen?

Es ist die Fülle an schlimmen Erlebnissen, die uns die Betroffenen erzählen. Dass Menschen in Österreich einzig aufgrund von Armut und Herkunft immer noch beleidigt, bestraft und vertrieben werden, das ist das Schlimmste. Am meisten bleibt mir die Erzählung eines Bettelnden in Erinnerung, zu dem ein Passant gesagt hat: „Früher wäre so etwas vergast worden.“