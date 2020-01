Die EU streicht die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei drastisch zusammen. Hintergrund ist laut Außenbeauftragtem Josep Borrell der Gasstreit im Mittelmeer, also die aus EU-Sicht illegalen Gasbohrungen der Türkei vor der Küste Zyperns, und die türkische Militäroffensive in Syrien. Die EU habe eine weitere Kürzung der Vorbeitrittshilfen beschlossen, sodass für 2020 jetzt 75 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Zuweisung gestrichen seien, so Borrell laut deutschen Medien in einem Schreiben an das EU-Parlament. Von den Kürzungen unberührt bleiben die Zahlungen der EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens.